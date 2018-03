Para antropólogo, plano do regime era integrar indígenas à sociedade

No seu livro O Índio na História: A Saga do Povo Tenetehara, ele afirma que parte dos militares queria acabar com o SPI por não concordar com suas ações em defesa da cultura indígena: "Integrar os índios à sociedade nacional, através do trabalho, da educação e da aculturação, era um mote que estava presente em parte da elite política brasileira, e uma linha de militares queria ver isto cumprido. A imagem que se queria projetar de um Brasil grande e em desenvolvimento, com espírito moderno, também não parecia se coadunar com o jeitão do velho SPI. Foi nesse espírito que o SPI foi extinto para surgir a Funai." Ainda segundo ele, os documentos militares tinham interesse em explorar os escândalos do SIP para justificar sua extinção.

O Relatório Figueiredo, para ele, não poupou ninguém: "Até o trabalho de Noel Nutels, sanitarista que criara o serviço de combate à tuberculose, Francisco Meirelles, pacificador dos xavantes, e os irmãos Villas-Boas, foi posto em questão."/ R.A.