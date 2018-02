Para ajudar PT, Lula inaugura obras inacabadas em SP O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se empenhará no próximo fim de semana tanto na função de chefe do Executivo como na de cabo eleitoral de candidatos petistas em São Paulo e no ABC. A agenda oficial, no entanto, inclui a inauguração da Universidade Federal do ABC (UFABC) em Santo André - cujas obras só deverão ser concluídas em agosto de 2009 - e o lançamento da pedra fundamental do campus da UFABC em São Bernardo do Campo, que teve o edital de licitação suspenso. Lula conciliará a agenda oficial com a de líder partidário nos três dias que passará no Estado. O Palácio do Planalto ressaltou que a agenda no sábado e no domingo é "privada" - não haverá compromisso oficial. No sábado pela manhã, Lula participa de uma carreata da candidata petista à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, em São Miguel Paulista, na zona leste. Em São Bernardo do Campo, ele reforça a candidatura de Luiz Marinho à prefeitura, com um comício na Área Verde. Lula subiria apenas nos palanques dos seus ex-ministros Marta e Marinho. Em negociação na semana passada com representantes do PT de São Paulo, porém, o presidente aceitou participar também das campanhas de candidatos do partido em Diadema e Santo André. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.