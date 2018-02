Palácio do Planalto quer mensalão longe da corrida eleitoral

Dilma vai enfrentar uma disputa difícil por um segundo mandato, no ano que vem. Tudo o que não quer agora é reviver escândalos ligados ao PT, como o do mensalão. Não é só: em conversas reservadas, candidatos do partido a governos estaduais também avaliam que seria bom sepultar o assunto incômodo o mais rápido possível.

Mesmo com o diagnóstico de que o julgamento do Supremo foi "político e injusto", ministros e candidatos dizem, a portas fechadas, que "a vida continua" e que é preciso, agora, salvar o projeto petista. A prioridade é reeleger Dilma, e não ressuscitar uma crise para reduzir a pena do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu.

O mensalão foi um dos temas preferidos dos adversários do PT nas campanhas para as prefeituras, no ano passado. Se houver novo julgamento, a cúpula do PT pode até comemorar em público. A ordem, porém, continua sendo a de não envolver o governo Dilma nisso.