Palácio do Planalto não dará apoio a Agnelo Queiroz O Planalto não deve socorrer o governador Agnelo Queiroz (PT), que tem sido alvo de denúncias. A avaliação é de que o governo federal já fez o que podia, cedendo o secretário executivo de Gilberto Carvalho, Swedenberger Barbosa, para lhe dar suporte. Auxiliares da Presidência lembram que os problemas com Agnelo vêm desde o tempo em que ele ocupava o Ministério dos Esportes, e, portanto, não há muito o que fazer em sua defesa. Estes auxiliares consideram crítica a situação do governador. / TÂNIA MONTEIRO