País ocupa 11º lugar em índice de impunidade O Comitê de Proteção aos Jornalistas (CPJ) divulgou ontem relatório anual com o índice de impunidade de crimes contra jornalistas. Na lista de 12 países onde pelo menos 5 jornalistas foram mortos (entre 2002 e 2011) e os crimes permanecem impunes, o Brasil figura em 11.º lugar, com 5 casos. Em 1.º lugar vem o Iraque (93 casos). "Ataques recentes frustraram o avanço dos esforços brasileiros no combate à impunidade", diz o CPJ, que cita o caso de Edinaldo Filgueira, morto a tiros em Serra do Mel (RN) no ano passado.