Paes sobe oito pontos e passa Crivella no Rio, aponta Datafolha

O candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PMDB) disparou na pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 6. Ele está com 25% das intenções de voto, oito pontos porcentuais a mais do que tinha em agosto. Já Marcelo Crivella (PRB) aparece com 21%, frente a 20% na sondagem anterior. Jandira Feghali, do PC do B, está em terceiro lugar, com 12% das intenções de voto, empatada com Fernando Gabeira, do PV, preferido por 8% dos entrevistados. Solange Amaral, do DEM, vem em quarto lugar, com 7%. Em seguida, estão Chico Alencar (PSOL), com 4%, Alessandro Molon (PT), com 3%, Paulo Ramos (PDT) e Filipe Pereira (PSC) com 1% cada um, e Antonio Carlos (PCO) e Eduardo Serra (PCB), com menos de 1%. Dos entrevistados, 12% disseram pretender votar em branco ou nulo e 6% não souberam responder. Foram entrevistadas 944 pessoas entre os dias 4 e 5 de setembro. O Datafolha ouviu 944 eleitores entre os dias 04 e 05 de setembro de 2008. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Segundo turno Crivella perderia no segundo turno se concorresse com Paes e com Jandira Feghali. Paes teria 50% dos votos e Crivella, 35%. Dos eleitores consultados, 13% votariam em branco ou nulo e 2% não souberam opinar. Contra Jandira, Crivella ficaria com 37%, e Jandira, com 48%, enquanto os votos em branco ou os nulos corresponderiam a 13%, e 1% não se posicionaram. Rejeição Marcelo Crivella é o mais rejeitado entre os candidatos. A parcela de eleitores que não votaria em Crivella passou de 28% no fim de março para 33%. (com Chiara Quintão, da Agência Estado)