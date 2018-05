Paes sobe 8 pontos e passa Marcelo Crivella no Rio, diz Ibope

O candidato do PMDB à Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, subiu oito pontos e passou o candidato Marcelo Crivella (PRB) na corrida eleitoral, revela a pesquisa Ibope encomendada pelo Estado e pela TV Globo e divulgada nesta sexta-feira, 12. Paes registrou 27% pontos contra 19% da anterior e Crivella caiu um ponto dentro da margem de erro, registrando para 23%. Veja Também:Confira os últimos números da pesquisa Ibope/Estado Marta cai, Kassab sobe e empata com Alckmin em 2º, diz Ibope Candidato do PSB em BH, Lacerda consolida liderança Costa, do PT, mantém liderança no Recife, aponta Ibope Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Veja gráfico com a última pesquisa Ibope/Estado/TV Globo Vereador digital: Conheça os candidatos à Câmara de SP Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro Na última pesquisa, Paes subiu 7 pontos e chegou a 19% das intenções de voto. Crivella registrou queda de 28% para 24%. Assim, a campanha ficou polarizada entre os dois concorrentes. Jandira Feghali (PC do B), o terceiro nome forte da disputa, registrou 9%, seguida por Fernando Gabeira, do PV, com 6%. Abaixo deles, segundo o Ibope, aparecem Solange Amaral (DEM), com 5%, Alessandro Molon, do PT, com 4% e Chico Alencar, com 1%. Os demais não pontuaram. Segundo turno Num eventual segundo turno, Paes venceria Crivella por 43% a 30%, beneficiando-se da alta rejeição (37%) ao candidato do PRB. Crivella tem a maior rejeição entre todos os candidatos, enquanto Paes tem uma das menores: 13%. O peemedebista teria uma folga ainda maior se num segundo turno enfrentasse Jandira: 46% a 23%. A pesquisa Ibope contratada pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela TV Globo foi a campo entre os dias 9 e 11 de setembro e entrevistou 1.001 eleitores cariocas. O intervalo de confiança é estimado em 95% e a margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na 228ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, sob número 28/2008.