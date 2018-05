Paes recorre de pedido do DEM para cassar candidatura no Rio

Os advogados do candidato do PMDB à prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, esperam vencer com facilidade no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o recurso protocolado pela coligação da adversária Solange Amaral, que pede o impugnação da candidatura do afilhado político do governador Sérgio Cabral (PMDB). A coligação capitaneada pelo DEM do prefeito Cesar Maia alega que Paes não se desincompatibilizou da Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Turismo dentro do prazo legal para concorrer à eleição deste ano. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Ibope: Veja números das últimas pesquisas No entanto, o pedido de impugnação já foi indeferido por uma juíza de primeira instância no Rio e pelo plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Numa última tentativa de tirar Paes, que lidera as pesquisas de intenção de voto, da disputa, o recurso da coligação "Experiência e Sensibilidade para Mudar o Rio" (DEM-PTC-PMN) foi protocolado no sábado, 21, e distribuído no dia seguinte. O ministro Eros Grau foi designado relator. O caso ainda está sendo avaliado pelo Ministério Público (MP) e ainda não foi julgado. Para o secretário-chefe da Casa Civil, Régis Fichtner, que ajudou na formulação da defesa de Paes, a exoneração dele na edição extra do Diário Oficial do Estado do dia 6 de junho com data retroativa ao dia 5 (data limite estabelecido na lei eleitoral) e assinatura do dia 4 do governador em exercício, o vice Luiz Fernando Pezão, é regular. O DEM argumenta que o documento não tem validade porque no período da assinatura Paes estava na Grécia para a cerimônia de divulgação das cidades candidatas finalistas para as Olimpíadas de 2016. A defesa de Paes, da coligação "Unidos pelo Rio" (PMDB-PP-PSL-PTB), entregue à Justiça argumenta que ele se afastou no cargo no dia 1º de junho, quando viajou à Grécia a convite do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). O principal argumento da defesa é o de que ele não praticou ato administrativo durante a viagem, que teria sido custeada pelo COB, e restituiu o valor relativo às suas diárias. Somente Cabral assinou papéis. "É um assunto entregue à Justiça, por tradição não opino. O fato é objetivo: foi fora da data ou não. Simples", afirmou Maia, que se diz testemunha das atividades de Paes como secretário na Grécia. A juíza eleitoral Ana Lúcia Vieira do Carmo e o plenário do TRE decidiram que o desligamento de Paes não ocorreu fora da data. Se entender diferente, o ministro Eros Grau pode provocar um forte impacto no quadro eleitoral do Rio às vésperas da eleição. Apadrinhado pelo governador Sérgio Cabral, Paes é um antigo desafeto de Maia e do filho dele, o deputado federal Rodrigo Maia, presidente do DEM. Ele disparou nas pesquisas com o apoio do governador, ultrapassando o senador Marcelo Crivella (PRB). O DEM chegou a ensaiar uma aliança com o PMDB de Cabral no início do ano, mas ela não se concretizou. Na avaliação de dirigentes do PMDB, é a indisposição pessoal entre Paes e Maia que impedirá a aproximação do partido do prefeito da candidatura peemedebista no segundo turno se Solange mantiver nas urnas o patamar das últimas pesquisas. A candidata do prefeito aparece em quinto lugar nas sondagens. A possibilidade de Maia apoiar o senador Marcelo Crivella (PRB), segundo colocado, está provocando desavenças no DEM. Um grupo de candidatos a vereador se recusa a apoiar o bispo licenciado da Universal, alvo do DEM nos últimos anos. O apoio de Maia ao senador não surpreenderia, já que no ano passado o prefeito chegou a negociar com outro rival, o ex-governador Anthony Garotinho (PMDB), para viabilizar uma aliança capaz de isolar Cabral em seu próprio partido. O prefeito não aceita nem falar sobre segundo turno e segue apostando em sua candidata: "Solange certamente estará no segundo turno. É quase tradicional o nosso crescimento de uns 7 a 10 pontos nos últimos dias", afirmou nesta quarta-feira, 24.