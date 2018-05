Paes passa Crivella no Rio e empate técnico permanece, diz Ibope O candidato do PMDB à prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, subiu oito pontos na pesquisa Ibope, divulgada na sexta-feira, e pela primeira vez passou o candidato do PRB, Marcelo Crivella. Os dois, porém, estão tecnicamente empatados. Paes subiu de 19 por cento para 27 por cento das intenções de voto, enquanto Crivella passou de 24 para 23 por cento. Como a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o empate técnico já registrado na sondagem anterior, em 30 de agosto, permanece. A candidata do PCdoB, Jandira Feghali, oscilou de 10 para 9 por cento e está perdendo contato com os dois líderes. Fernando Gabeira (PV) passou de 5 para 6 por cento; Solange Amaral (DEM) se manteve em 5 por cento; Alessandro Molon (PT) passou de 2 para 4 por cento, e Chico Alencar (PSOL) foi de 2 para 1 por cento, o mesmo índice de Paulo Ramos (PDT). Em eventual segundo turno, Paes venceria Crivella com 43 por cento das intenções de voto contra 30 por cento. O Ibope ouviu 1.001 eleitores entre os dias 9 e 11 de setembro. (Reportagem de Mair Pena Neto)