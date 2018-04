Paes lidera após apuração de 86,4% dos votos no Rio O peemedebista Eduardo Paes mantém-se com mais da metade dos votos válidos na apuração parcial da eleição pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Com 86,4% dos votos apurados, Paes mantinha pequena vantagem em relação a Fernando Gabeira, do Partido Verde. Segundo boletim do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgado às 18h27, Paes tinha 51,2% da preferência e Gabeira, 48,8%. A diferença era de aproximadamente 70 mil votos. Os nulos somavam 6,2% e os brancos, 2,5%. A abstenção era de 20,2%. Pesquisa de boca-de-urna do Ibope, contratada pela Rede Globo e pelo Grupo Estado, indicou empate técnico com 51% dos votos para Paes e 49% para Gabeira, considerando-se margem de erro de dois pontos percentuais.