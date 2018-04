Paes diz que conversou 'com naturalidade' com César Maia

O prefeito eleito do Rio Eduardo Paes, do PMDB, disse nesta terça-feira, 28, que conversou "com naturalidade" com o prefeito Cesar Maia, do DEM, de quem já foi aliado e hoje é adversário político. "O prefeito é um político experiente, que sabe que o debate político tem que acontecer. Se concordássemos em tudo, eu tinha sido o candidato dele", afirmou Paes, ao deixar o Palácio da Cidade. A reunão com Cesar Maia durou pouco menos de meia-hora. Veja também: Blog da eleição: Veja a apuração e confira os resultados Especial: Perfil dos candidatos do Rio Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País Durante o segundo turno, Paes intensificou as críticas ao atual prefeito e criticou o adversário Fernando Gabeira por ter "escondido" o apoio de Maia. Amanhã, Eduardo Paes viaja às 8 horas para Brasília, onde se reúne com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.