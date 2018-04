Paes descansa para debate, mas ataca Gabeira

O candidato do PMDB à prefeitura do Rio, Eduardo Paes, não fez campanha de rua nesta sexta-feira, 24, porque preferiu descansar e se preparar para o debate da TV Globo, marcado para as 22h. Em entrevista na porta de sua casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, Eduardo Paes lembrou algumas bandeiras polêmicas do adversário, Fernando Gabeira (PV). "Gabeira defendeu a regulamentação da prostituição, defendeu praia de nudismo, defendeu a legalização da maconha. Esses assuntos fazem com que a população se manifeste", afirmou Paes. Veja Também: Especial: Perfil dos candidatos do Rio Geografia do voto: confira desempenho dos partidos nas eleições ‘Eu prometo’ traz as promessas dos candidatos na campanha O candidato não deixou claro, no entanto, se usará estes temas para atacar Gabeira no debate. "Agora é a hora da razão", disse, referindo-se ao dia da votação, no próximo domingo. "Vamos apresentar nossas propostas e o eleitor vai escolher quem considera capaz de cuidar da cidade nos próximos quatro anos. Para isso é preciso proposta e experiência", afirmou Paes. O candidato vai descansar em casa até a hora de seguir para o estúdio da TV Globo.