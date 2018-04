Paes define Hans Dohmann como secretário de Saúde

O diretor do Instituto Nacional de Cardiologia (INC) de Laranjeiras, Hans Fernando Rocha Dohmann, será o secretário municipal de saúde do prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (PMDB). Dohmann dirige o INC desde junho de 2007 e também é diretor científico do Hospital Pró-Cardíaco. Veja também: Blog da eleição: Veja a apuração e confira os resultados Especial: Perfil dos candidatos do Rio Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País Dohmann foi um dos pioneiros na pesquisa com o uso de células-tronco em pacientes com infarto agudo do miocárdio e vítimas de AVC, ainda em 2001. Nessa época, ele era diretor científico do Hospital Pró-Cardiaco, que é referência na rede privada do Rio de Janeiro, e conduziu a pesquisa em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro.