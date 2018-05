Paes assume liderança na disputa à prefeitura do Rio O candidato Eduardo Paes (PMDB) assumiu a liderança na disputa à prefeitura do Rio de Janeiro com 26 por cento das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada pela TV Globo nesta quinta-feira. Paes, que vinha em curva ascendente desde julho, distanciou-se de Marcelo Crivella (PRB), que aparece em segundo lugar, com 18 por cento das intenções de voto, empatado tecnicamente com Jandira Feghalli (PCdoB), com 13 por cento. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O candidato do PMDB oscilou apenas um ponto em relação à pesquisa anterior, de 25 para 26 por cento, mas Crivella passou de 21 para 18 por cento. Jandira Feghalli também oscilou um ponto, de 12 para 13 por cento. Fernando Gabeira (PV) passou de 8 para 11 por cento e está em quarto lugar, tecnicamente empatado com Jandira. Em seguida, vem Solange Amaral (DEM), que oscilou de 7 para 5 por cento, ainda em empate técnico com Gabeira. Alessandro Molon (PT) passou de 3 para 4 por cento e empata tecnicamente com Solange. Chico Alencar (PSOL) oscilou de 4 para 3 por cento e está em sétimo lugar, empatado tecnicamente com Molon e Solange. Paulo Ramos (PDT) passou de 1 para 2 por cento das intenções de voto e empata tecnicamente com Chico, Molon e Solange. Os votos brancos e nulos foram 11 por cento. Não souberam ou não opinaram 6 por cento dos entrevistados. Em eventual segundo turno, Paes venceria seus principais rivais. Na disputa com Crivella, teria 53 por cento contra 32 por cento. Se a disputa fosse com Jandira, Paes teria 48 por cento contra 37 por cento da comunista. A pesquisa simulou ainda um segundo turno entre Marcelo Crivella e Jandira Feghalli. A candidata do PCdoB seria a vencedora com 47 por cento contra 32 por cento. O Datafolha ouviu 930 eleitores nos dias 16 e 17 de setembro. (Texto de Mair Pena Neto)