Paes anuncia Rodrigo Bethlem para Ordem Pública O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), anunciou na tarde de hoje um integrante do governo do Estado, Rodrigo Bethlem, como futuro secretário de Ordem Pública. A secretaria será criada a partir de 1º de janeiro, data da posse de Paes, e atuará em conjunto com o governo do Estado no combate à violência, embora a atribuição principal seja do governador Sérgio Cabral, aliado de Paes. Bethlem é o atual subsecretário de governo do Estado do Rio. O futuro prefeito disse que Bethlem, depois de assumir o cargo, fará um plano para ampliação da Guarda Municipal e para a atuação conjunta da guarda com a Polícia Militar. Rodrigo Bethlem foi subprefeito, vereador e, como Eduardo Paes, iniciou sua carreira no DEM do prefeito César Maia.