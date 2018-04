Paes agradece apoio de Lula e dedica vitória a Cabral Na primeira declaração depois de ter garantido nas urnas a condição de prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes, dedicou a vitória ao governador Sérgio Cabral (PMDB), articulador e principal suporte de sua candidatura. Pouco antes das 20h, Paes apareceu no portão de sua casa, na Barra da Tijuca (zona oeste), abraçado ao governador. Paes também agradeceu o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que superou o passado oposicionista de Paes e sua atuação ácida na CPI dos Correios e gravou para o seu programa de TV. "Dedico essa vitória ao político que mudou o jeito de fazer política, o grande responsável por essa vitória, o governador Sérgio Cabral. O povo do Rio de Janeiro vai ter um trabalho de parceria entre o governo do Estado, prefeitura e governo federal, que vão trabalhar juntos. Agradeço muito ao presidente Lula, que teve a capacidade de vir junto com a gente, percebendo que o Rio está acima de qualquer coisa. O Rio vai melhorar, vai ficar muito melhor, com Eduardo Paes, Sérgio Cabral e o presidente Lula", disse Paes, de camisa branca, abraçado ao governador, que usava uma camisa pólo vermelha.