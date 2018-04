Paes acompanha de casa disputa acirrada com Gabeira O candidato do PMDB à prefeitura do Rio, Eduardo Paes, acompanhou de sua casa, na zona oeste do Rio, ao lado do governador Sérgio Cabral (PMDB), a divulgação do resultado da pesquisa de boca-de-urna do Ibope. Há empate técnico entre ele e Fernando Gabeira (PV), mas Paes aparece numericamente na frente, com 51%. Para falar com a imprensa, Paes deixou sua casa na Barra da Tijuca cantando "Emoções", de Roberto Carlos, resumindo a sua expectativa numa disputa tão apertada. "Vai ser voto a voto, mas pelo menos eu estou dois pontinhos na frente. A população do Rio certamente soube escolher o que é melhor para a cidade", afirmou. Paes permanecerá em casa até o fim da apuração. A previsão é que ele siga para o comitê central da campanha, no Recreio, logo após o resultado, onde dará uma entrevista coletiva. Gabeira também acompanhou a divulgação da pesquisa em casa. "Encaramos com muita serenidade. Temos confiança nos eleitores do Rio. Achamos que o resultado final pode nos favorecer", disse Gabeira, afirmando ter pesquisas que mostram resultado diferente. "Vai ser cabeça contra a cabeça, como tenho o nariz um pouco grande talvez eu possa chegar na frente", brincou.