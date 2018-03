Padilha diz não ter pressa e põe 4 colegas na 'fila' da sucessão

"Se tem alguém que não tem pressa sou eu. Tenho 41 anos, vários desafios", comentou o ministro, quando questionado sobre a declaração de seu colega de partido e de governo, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que o apontava como o principal nome do PT para a disputa.

O PT não definiu o candidato. Parte da sigla quer anunciar até julho um nome. Declarações de Cardozo questionando a política de segurança pública de Alckmin foram interpretadas no PT e no PSDB como um sinal de que ele quer disputar o governo, o que o ministro nega. Padilha disse que o PT tem ótimos nomes, entre eles Marta Suplicy (ministra da Cultura), Guido Mantega (ministro da Fazenda), Cardozo e o prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho. / LÍGIA FORMENTI