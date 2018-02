Padilha acusa Alckmin de fazer 'inauguração fake' das obras do monotrilho

O candidato do PT ao governo paulista, Alexandre Padilha, acusou nesta sexta-feira, 29, o governador Geraldo Alckmin (PSDB), adversário na disputa estadual, de fazer "inauguração fake" das obras do monotrilho, na zona leste de São Paulo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É uma inauguração fake, porque não vai inaugurar por licitações e só vai funcionar de fim de semana e em teste", disse o petista após participar do ciclo de palestras com candidatos ao governo promovido pela OAB-SP. "É mais uma atitude do atual governador, que está no governo há 20 anos, e que no ano da eleição começa a fingir que tem novas medidas."

Alckmin visitou nesta sexta-feira, ao lado do candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, as obras da Linha 15-Prata do Metrô de São Paulo. Não houve descerramento de placa, corte de fita ou discursos em um palanque, mas o governador paulista, que concorre à reeleição, foi ao local 21 horas antes da inauguração oficial do trecho, agendada para as 10 horas deste sábado, 30.