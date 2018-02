Outros condenados mantêm postura mais discreta Os demais petistas condenados no processo do mensalão têm mantido uma postura diferente da do ex-ministro José Dirceu. Embora o deputado João Paulo Cunha (PT-SP) tenha organizado o primeiro evento público para contestar o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), no fim de novembro do ano passado, esse foi um dos poucos atos do qual participou. O ex-tesoureiro Delúbio Soares raramente é visto em eventos públicos.