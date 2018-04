Oswaldo Dias deve ser eleito pela 3ª vez em Mauá

O professor Oswaldo Dias (PT), de 66 anos, deve ser eleito neste domingo, 26, pela terceira vez prefeito de Mauá, o quarto maior colégio eleitoral da região do ABC, com 275 mil eleitores. Ao votar no final da manhã, por volta das 11h30 no Jardim Rosina, na Escola Estadual Antonio Prado Junior, o petista já falava em rever a dívida da cidade, estimada em mais de 100 milhões de reais. Segundo pesquisa Ibope divulgada na última sexta-feira, 24, Dias tem 49% das intenções de voto, ante 36% de Chiquinho do Zaíra (PSB). Veja também: Onde votar: Ferramenta traz endereço e mapa do local de votação Geografia do voto: desempenho dos partidos no País Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Acompanhe a apuração em tempo real Tire suas dúvidas sobre as eleições Veja últimas pesquisas Ibope/Estado/TV Globo "Todos os contratos terão que ser analisados novamente" disse Dias, que durante a campanha recebeu o apoio pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O candidato petista também teve de recorrer à Justiça para participar do pleito. As contas do seu segundo mandato (2001-2004) foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e pela Câmara Municipal, mas Dias conseguiu uma liminar na Justiça para se tornar elegível. Segundo a assessoria jurídica do candidato, em caso de vitória a Dias não sofrerá problemas nos tribunais. O adversário do petista, Chiquinho do Zaíra (PSB), ex-secretário de governo da atual administração, diz que a vitória do petista não terá validade jurídica. "Mesmo se o PT ganhar, não será o vencedor", disparou Chiquinho ao chegar para votar hoje por volta das 12h30, no Jardim Zaíra, bairro na periferia de Mauá onde nasceu e foi criado. Ovacionado pelos moradores, o candidato se esforçou para ainda demonstrar confiança. Ele votou na Escola Estadual Olinda Furtado de Albuquerque. "Eu fiz o meu dever na campanha, cumpri todas as diretrizes da candidatura, apresentei boas propostas. Saio de cabeça erguida", declarou o socialista, que procurou durante a campanha se desvincular do prefeito Leonel Damo (PV), cujo índice de aprovação é de apenas 13%. A Justiça Eleitoral espera encerrar a apuração das quatro zonas eleitorais de Mauá (670 seções) por volta das 19h30. De acordo com os cartórios eleitorais da cidade, na houve incidentes com urnas quebradas.