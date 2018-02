Os Pizzolatos e o fugitivo do Sul

Patrizia, Fabrizio, Marinella, Giovanni e pelo menos outras duas mil pessoas na Itália têm algo em comum: o Pizzolato como sobrenome. Mas essa não é a única coisa que compartilham. Muitos deles não tinham a mais remota ideia de que um parente distante no Brasil havia sido condenado e estava em fuga.

Enquanto no Brasil o escândalo da fuga do ex-diretor do Banco do Brasil é destaque, na Itália o caso passou sem qualquer alarde durante a semana - mesmo quando o governo resolveu fazer declarações a respeito.

A família Pizzolato vem da região do Vêneto, de onde os primeiros registros de nobres do século 14 se espalharam pela Itália. Nos anos 80, outro Pizzolato - Orlando - virou ídolo nacional ao vencer duas maratonas seguidas em Nova York.

Hoje, na lista telefônica nacional, há 727 famílias com esse sobrenome - mais de 30 em Roma. Na busca por Pizzolato - o Henrique - o Estado contactou mais de 40 famílias durante a semana. Nenhuma delas tinha qualquer relação com o brasileiro. "Não tenho parentes no Brasil. O senhor ligou para o número errado", respondeu Aldo Pizzolato, na região de Treviso. "Henrique? Não conheço nenhum Henrique", informou Cesare Pizzolato, também de Treviso. "Se ele está foragido, não ficaria na minha casa."

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A polícia confirmou ao Estado ter feito um pente-fino em todos os contratos de aluguel e compras de imóveis do país e em nenhum identificou o nome do brasileiro. Questionados se achavam ruim ver o nome da família envolvido em um escândalo de corrupção no Brasil, nenhum dos Pizzolatos pareceu preocupado. "Deve ser outro Pizzolato, não o meu", ironizava Marina Pizzolato, uma senhora que há mais de 40 anos vive em Roma.