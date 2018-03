Os 11 projetos que colocam o MP nas cordas

Autor: deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG)

Prevê que, das decisões dos membros do Ministério Público na condução de inquéritos civis, caberá recurso ao órgão superior do próprio MP.

Projeto de Lei 1.947/07

Autor: deputado Sandro Mabel (PR-GO)

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tipifica crime de violação de sigilo investigatório, com a divulgação de "qualquer forma fato que esteja sendo objeto de investigações em qualquer tipo de procedimento oficial".

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37/12

Autor: deputado Lourival Mendes (PT do B-MA)

Retira do Ministério Público o poder de realizar investigações criminais, garantindo essa competência apenas à Polícia Federal e à Polícia Civil.

Projeto de Lei da Câmara 132/12

Autor: deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP)

Estabelece que o cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em Direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar dos magistrados.

Projeto de Lei 3.771/08

Autor: deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG)

Propõe que os investigados sejam notificados quando o Ministério Público instaurar ação civil pública, para que possam apresentar defesa.

PEC 29/04

Autor: senador Magno Malta (PR-ES)

Inclui na competência do Superior Tribunal de Justiça o processo e julgamento de membros do Ministério Público Estadual quando se tratar de prática de crimes comuns e de responsabilidade.

Projeto de Lei do Senado 199/11

Autor: senador Humberto Costa (PT-PE)

Estende a obrigatoriedade da preservação do sigilo das informações ao juiz, ao membro do MP atuante no caso, além de delegados, policiais e servidores envolvidos na investigação.

PEC 505/10

Autora: senadora Ideli Salvatti (PT-SC)

Propõe o endurecimento de penas a membros do Ministério Público da União e Estados, quando forem alvos de reclamações. E impede o uso da aposentadoria dos magistrados como medida disciplinar.

Projeto de Lei 6.745/06

Autor: deputado João Campos (PSDB-GO)

MP pode instaurar inquérito civil ou requisitar informações, exames ou perícias, de qualquer órgão, no prazo inferior a 10 dias úteis. Projeto amplia este poder a delegados.

Projeto de Lei 265/07

Autor: deputado Paulo Maluf (PP-SP)

Deixa expressa a responsabilidade de quem ajuíza ação com má-fé ou motivação pessoal, Obriga o autor da ação, mesmo promotores de Justiça, a indenizar prejuízos causados à "autoridade injustiçada".

Projeto de Lei do Senado 105/13

Autor: senador Ivo Cassol (PP-RO)

Altera a Lei de Improbidade, maior aliado da promotoria no combate à corrupção. Exclui de responsabilidade o agente público que causa lesão ao patrimônio público por negligência ou imprudência.