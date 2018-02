Órgão regulador evita divulgar encontros de seus dirigentes BRASÍLIA - Dirigentes do Cade, órgão que regula a concorrência empresarial no País, divulgam apenas parcialmente suas agendas com autoridades, advogados e representantes de empresas com interesse em processos e investigações. Registros de entrada no prédio do órgão em Brasília, obtidos pelo Estado, mostram que a passagem de várias pessoas pelos gabinetes fica na obscuridade.