Oposição questiona ida de embaixador a ato pró-Dirceu As direções do PSDB, DEM e PPS repudiaram a participação do embaixador da Venezuela, Maximilien Sánchez Averláiz, no ato de apoio do PT ao ex-ministro José Dirceu, condenado no julgamento do mensalão, anteontem em Brasília. Os partidos de oposição prometeram exigir, no Congresso Nacional, explicações do Itamaraty sobre o episódio.