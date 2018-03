Oposição quer convocar dono de ONG para depor

Em nova ofensiva, a oposição quer levar o dono da organização não governamental (ONG) Pró-Cerrado, Adair Meira, para depor na Câmara. O motivo são as declarações do empresário que comprometem a versão do ministro do Trabalho, Carlos Lupi, sobre sua viagem oficial ao Maranhão em dezembro de 2009.

Em entrevista ao Estado, Meira desmentiu o depoimento prestado por Lupi aos deputados na semana passada, e confirmou que compartilhou e providenciou o voo no avião King Air que o transportou pelo interior do Maranhão. A empresa de táxi aéreo que serviu ao ministro é de Goiânia, mesma cidade da Pró-Cerrado.

A entidade foi beneficiada com R$ 13,98 milhões em convênios assinados desde 2008 com a pasta comandada por Lupi.

O requerimento, de iniciativa do DEM, também pede o depoimento de Ezequiel Nascimento, ex-secretário de Políticas Públicas de Emprego do ministério, o primeiro a confirmar que o empresário viajara com o ministro para promover um programa de qualificação profissional.

"Ele (Lupi) mentiu à Câmara. A esta altura não temos de dar a ele a faculdade de ir ou não. Ele tem de ser convocado desta vez, e não convidado", disse o líder do DEM na Casa, ACM Neto (BA). Na semana passada, o deputado havia considerado precipitada a presença de Lupi na Câmara. Na ocasião, o ministro disse que não conhecia Adair Meira e nunca tinha compartilhado nenhum voo com ele. "Era preciso colher mais informações e estamos vendo, de fato, que o ministro tem muito ainda a se explicar no Congresso", afirmou ACM Neto. Os requerimentos serão apresentados hoje na Comissão de Fiscalização e Controle.

Paralelamente, o PPS pregou a demissão de Lupi e a instalação de comissão parlamentar de inquérito para apurar as denúncias de corrupção em ministérios do governo Dilma Rousseff. O líder do partido na Câmara, Rubens Bueno (PR), afirmou que a permanência de Lupi no cargo se tornou insustentável. "A história se repete mais uma vez. Precisamos criar logo a CPI da Corrupção para investigar os escândalos que assolam este governo e buscar o dinheiro público desviado", argumentou.

O presidente do PPS, deputado Roberto Freire (PE), afirmou que Dilma é "complacente" com os esquemas de corrupção. "A convulsão em que se encontra o Ministério do Trabalho é impressionante. Houve até deboche de ministro. Dilma está sendo conivente com tudo isso. Ela é a verdadeira responsável. Queremos investigações", disse Freire.