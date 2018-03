Oposição contesta gastos do governo fora do Orçamento O PSDB e o DEM pediram ontem ao Supremo Tribunal Federal que suspenda os efeitos da medida provisória (MP) do governo que liberou créditos extraordinários de R$ 42,5 bilhões para investimentos após o Congresso não ter votado o Orçamento. Para as siglas, a MP é inconstitucional.