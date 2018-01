Oposição cobra investigação sobre 'proprietário oculto' A oposição ao governo federal reagiu nessa quarta-feira, 4, à informação de que estaria em nome de um laranja a empresa que é sócia majoritária do hotel Saint Peter, o novo empregador do ex-ministro José Dirceu. Condenado a 10 anos e 10 meses de prisão por envolvimento no mensalão, Dirceu está cumprindo parte da pena em Brasília desde 18 de novembro em regime semiaberto. Caso receba autorização da Vara de Execuções Penais de Brasília para trabalhar fora do presídio, o ex-ministro receberá R$ 20 mil por mês como gerente administrativo do Saint Peter.