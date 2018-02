Oposição apresenta requerimentos para convocar Raul

Segundo o líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias (PR), Raul Filho não seria o único prefeito envolvido. "Há outros da região metropolitana de Goiânia, principalmente do PT e do PMDB, que fizeram negócio com a Delta." O tucano defendeu que a CPI requisite outras gravações em que políticos são flagrados em conversas com Cachoeira. "Há outros atores dessa filmagem, dessa produção do Cachoeira." No domingo, o programa Fantástico, da Rede Globo, exibiu vídeo encontrado pela Polícia Federal, na Operação Monte Carlo, que mostra Cachoeira oferecendo recursos para a campanha do então candidato Raul Filho, em 2004. Em troca, o político sinaliza que Cachoeira teria espaço no governo. / EUGÊNIA LOPES