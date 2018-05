Operação Guanabara ocupa mais duas comunidades no Rio

Cerca de mil homens do Exército ocuparam na manhã desta quarta-feira, 24, as comunidades de Lixão e Gramacho, em Duque de Caxias. Esta é a primeira vez que as tropas da Operação Guanabara, de combate a crimes eleitorais, atuam na Baixada Fluminense, desde o início das ações, no último dia 11. Veja também: Presidente do TRE-RJ visita favelas ocupadas por tropas Operação Guanabara: exército passa a ocupar Rocinha e Vidigal Tropas permanecerão em comunidades do RJ no 2º turno De acordo com o porta-voz da operação, coronel André Novaes, a ocupação foi feita pela 4ª Brigada de Infantaria de Montanha, com soldados de Juiz de Fora, Minas Gerais, e Petrópolis, Rio de Janeiro. Segundo ele, não houve resistência de criminosos à chegada das tropas. "Não foi registrado nenhum incidente. Chegamos, não houve resistência. Já estamos ocupando todas as posições previstas", afirmou Novaes. Antes de chegar a Caxias, os militares já haviam ocupado 17 favelas das zonas sul, norte e oeste da cidade. As tropas permanecem no Lixão e em Gramacho até sexta-feira, 26. Na quinta-feira, 24, eles passam também a ocupar, por três dias, as comunidades de Pilar e Beira-Mar, em Caxias, e Vila Vintém, Acari e Amarelinho, no subúrbio do Rio. Na próxima semana, serão ocupadas as favelas do Salgueiro, em São Gonçalo, e Complexo do Alemão e Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio de Janeiro.