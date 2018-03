Operação da PF inocenta Agnelo, afirma porta-voz O governo do Distrito Federal viu no resultado da operação Saint-Michel uma prova de que o governo Agnelo Queiroz não tem envolvimento com o esquema de Carlinhos Cachoeira. Em entrevista no Palácio Buriti, ao lado de vários auxiliares diretos de Agnelo, o porta-voz Ugo Braga alegou que nenhum funcionário do governo foi pego nessa operação nem na Monte Carlo, que desmontou o esquema de Cachoeira. "É mais uma prova de que não há envolvimento", afirmou. "Cachoeira fez investidas para fazer negócios no DF e não conseguiu."