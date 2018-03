Operação afasta 23 servidores no Ceará A Operação Miragem, ação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil do Ceará, afastou cautelarmente 23 gestores e servidores públicos de Quixadá, a 170 quilômetros de Fortaleza, sob suspeita de fraudes em licitações. Foram afastados ontem a comissão municipal de licitação, a primeira-dama, o vice-prefeito, o procurador-geral do município e vários secretários. As licitações levaram à celebração de contratos com o município de Quixadá no valor de R$ 15.660.397,60.