ONU está 'alarmada' com assassinatos A ONU se diz "alarmada" pelo número de jornalistas executados no Brasil em 2012 e cobra "medidas imediatas" do governo. Nesta semana, o jornalista Décio Sá, de 42 anos, foi assassinado no Maranhão - a quarta vítima em 4 meses. A onda de mortes de jornalistas chamou a atenção da ONU. "Condenamos este assassinato e nos preocupa que essa tendência mine o exercício da liberdade de expressão no País", declarou o porta-voz do Escritório da ONU para Direitos Humanos, Rupert Colville. / JAMIL CHADE, GENEBRA