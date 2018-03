ONGs internacionais ampliam trabalho no País As organizações internacionais de direitos humanos estão mirando o Brasil com atenção cada vez maior. Uma delas, a Human Rights Watch, que tem sede em Nova York e escritórios em 14 cidades espalhadas pelo mundo, vai desembarcar em São Paulo nos próximos dias. A Anistia Internacional, por sua vez, está prestes a inaugurar seu novo escritório no Rio. No ano passado, a organização já havia demonstrado seu crescente interesse pelo País, com a criação de uma diretoria exclusiva para o território nacional. As mudanças se devem ao aumento da importância do Brasil no cenário internacional.