OAB cobra 'federalização' de crime em MG

O presidente da OAB, Marcus Vinícius Furtado, cobrou ontem da ministra Maria do Rosário (Direitos Humanos) um acompanhamento do governo federal na apuração do crime. "Queremos dar um exemplo ao País, de que crimes desta natureza não podem ficar impunes", afirmou Maria do Rosário, que prometeu levar o assunto ao governo federal.

Furtado disse ainda que vai pedir ao ministro José Eduardo Cardozo (Justiça) a presença da PF nas investigações. "O crime precisa ser apurado com todo o rigor para que não paire nenhum resquício de impunidade", afirmou o presidente da OAB.

O jornalista, que tinha 38 anos, era conhecido por fazer reportagens de denúncia envolvendo policiais e grupos de extermínio e vinha sofrendo ameaças.