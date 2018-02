O rumo incerto dos ex-presidenciáveis Até aqui, a principal marca da campanha de 2014 - que já começou, independentemente do que diga o calendário oficial do TSE - é a incerteza. Os eleitores dos dois principais adversários de Dilma Rousseff nas eleições de 2010 só saberão nesta semana se terão a oportunidade de repetir o voto no ano que vem. Marina Silva quer um partido, e o partido de José Serra não o quer - o que deixa em aberto a possibilidade de uma troca de legenda até o próximo dia 5.