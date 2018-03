'O PT fará sim críticas a Kassab', avisa dirigente do PT O presidente do PT paulista, vereador Antonio Donato, reagiu ontem a articulações em curso nos bastidores por dirigentes da sigla para que a campanha eleitoral do ministro da Educação, Fernando Haddad, preserve o prefeito Gilberto Kassab (PSD) para não prejudicar alianças entre os dois partidos no interior do Estado e em outras importantes cidades do País.