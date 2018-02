O fluxo do mensalão, segundo a denúncia

Nunca o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre um processo tão longo. São 300 volumes, 50 mil páginas, 38 réus e 600 testemunhas ouvidas durante 4 anos em 42 cidades brasileiras diferentes. Tudo para esclarecer um esquema clandestino de financiamento político organizado pelo PT, abastecido com dinheiro público para garantir apoio ao governo Lula no Congresso entre janeiro de 2003 e junho de 2005, conforme denúncia da Procuradoria-Geral da República.

De acordo com a Procuradoria, o esquema foi organizado por um núcleo político chefiado pelo então ministro da Casa Civil, José Dirceu. No núcleo operacional, a figura central foi o empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, que usou suas agências de publicidade que tinham contratos com o governo federal a fim de desviar recursos dos cofres públicos para os políticos indicados pelos petistas. "Trata-se da mais grave agressão aos valores democráticos que se possa conceber", descreve a PGR. "As provas colhidas no curso da instrução, aliadas a todo o acervo que fundamentou a denúncia, comprovou a existência de uma quadrilha."

Ao todo, cada um dos 38 réus responderá por uma média de dois crimes e meio - no final das contas, o STF vai avaliar a existência de até 1.089 crimes. Para entender como funcionou o esquema de financiamento do valerioduto e suposta compra de votos, acompanhe abaixo a rede de influências que criou o mensalão e para onde foi o dinheiro.