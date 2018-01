'O documento final merece composição a muitas mãos'

Por que a senhora ampliou o espaço de vítimas e familiares?

A comissão é a chance que eles têm de ver sua história contada. Sem participação efetiva dos interessados, o relatório final será diferente do que eles querem.

E o que eles querem?

Não querem o relatório de um historiador. Querem a história contada por eles. No mundo inteiro tem sido assim: os relatórios retratam graves violações de direitos humanos. Foi por isso que ampliei o número de pessoas que sentam à mesa, que abri novas possibilidades de vítimas e familiares participarem das investigações.

Vítimas e familiares devem participar do relatório final?

As pessoas estão cobrando que seja dessa forma e eu acho que o caminho não tem retorno. As vítimas, os familiares, os militantes de direitos humanos, os estudantes, comissões estaduais, grupos de apoio, todos têm condições de participar.

A visão era mais acadêmica antes de sua coordenação?

Tendia a ser. O relatório final merece uma composição a muitas mãos, com gente da academia, jornalistas, militantes.

A comissão tem 7 membros, mas atua com cinco. Atrapalha?

É muito ruim. Se estivesse com mais gente, a comissão poderia ter viajado mais. Ainda demos pouca atenção aos Estados do Norte e Nordeste.

A senhora conhece o motivo da demora nas nomeações pela presidente Dilma Rousseff?

Não. Penso que ela ficou muito envolvida com as manifestações de junho e, depois, com a visita do papa. Agora imagino que ela está dando um tempo para ver como a comissão resolve seus problemas.

Seu sucessor na coordenação, José Carlos Dias, não defende a reinterpretação da Anistia. Isso causa alguma resistência a ele?

Nenhuma. Os outros membros se dão bem com ele. Não há confronto. Ele é polido, equilibrado. Não é um destemperado.

A relação com as Forças Armadas ainda é delicada?

Completamente. Na verdade eles jamais acreditaram que a comissão fosse uma forma de estancar o debate (sobre a Anistia). Nas Forças Armadas também há muita gente capaz de compreender que, no caso de alguém que agrediu seu filho, arrancou um pedaço dele, é justo que seja submetido a Justiça.

A senhora já deixou claro que é favorável à judicialização.

A judicialização de violações não prescritas legalmente é solução civilizada. Todas as sociedades civilizadas entenderam isso. A impunidade não pode ser regra - seria um estímulo à repetição. A judicialização não é uma atitude raivosa, agressiva, violenta. É claro que os militares de uma geração próxima ou diretamente envolvida com os fatos não veem com bons olhos o funcionamento de uma comissão da verdade. Só se fosse uma interessada em contar a história de forma acadêmica.