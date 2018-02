'O câncer não existe mais', afirma petista Mais rouco do que de costume, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez questão de garantir ontem que o problema na sua voz se tratava de uma simples dor de garganta e não de um possível retorno do câncer de laringe, descoberto em 2011. "Não se preocupem que não é câncer, o câncer não existe mais. Embora eu tenha deixado a Presidência, eu não consigo parar de falar e a minha garganta sofre as consequências disso", afirmou. / I.P.