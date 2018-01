O adeus ao criador da 'Era Tucuna' no Pará Já bastante debilitado há várias semanas, num hospital particular de Belém do Pará, morreu ontem cedo, vítima de um enfisema pulmonar, o ex-governador Almir Gabriel - um dos fundadores do PSDB nos anos 80 e escalado, em 1989, para ser o vice na chapa do candidato do partido à Presidência, Mário Covas.