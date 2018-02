'Novo eleitor' trata verde como 'qualidade de vida' Única a usar o verde como mote de campanha em São Paulo, a candidata do PPS Soninha Francine busca o "novo eleitor das grandes cidades", na definição do presidente nacional do partido, deputado federal Roberto Freire (SP). "O verde significa qualidade de vida, oferecendo qualidade aos citadinos na mobilidade, na empregabilidade", disse o parlamentar à TV Estadão.