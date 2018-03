Novo blog abordará direitos e temas sociais Direitos humanos, movimentos sociais, minorias e ativismo político de organizações não governamentais serão alguns dos temas do blog do jornalista Roldão Arruda, que estreia hoje no portal estadão.com.br. Repórter da editoria Nacional do Estado, Arruda abordará também reforma agrária e programas sociais. Acesso: http://blogs.estadao.com.br/roldao-arruda.