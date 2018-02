Nota desqualifica ex-dirigente e defende ministro O PDT-SC divulgou nota nessa terça-feira, 17, na qual desqualifica o depoimento de John Sievers, e exalta a "idoneidade" do ministro Manoel Dias. O texto diz que causou "surpresa e indignação" o relato de um "ex-militante que vem passando por sérios problemas pessoais e transtornos de conduta." O PDT-SC alegou que Sievers renunciou à vice-presidência da Juventude em 2012 e "sumiu do Estado, deixando tudo para trás, inclusive a família". Disse ainda que as declarações são contraditórias, pois ele reclamou à Justiça salário por serviços ao partido. Sievers diz que a ação é de período posterior a 2008, quando trabalhou na sede do PDT.