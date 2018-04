Nomeação no Rio atendeu a pedidos de aliados políticos Fundador do PDT, presidente de honra do partido e chefe do legislativo municipal do Rio por 11 anos, Sami Jorge admitiu ontem que nomeou o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, em seu gabinete na Câmara dos Vereadores carioca atendendo a pedidos de aliados políticos. Segundo ele, a prática é comum na cidade. Na Câmara do Rio, o ministro chegou a ocupar cargo de símbolo DAS-9, cuja remuneração atual é superior a R$ 9,5 mil. Atualmente, Jorge tem um cargo na administração municipal do Rio como articulador político do prefeito Eduardo Paes (PMDB). Jorge fez questão de ressaltar, no entanto, que atualmente não voltaria a requisitar Lupi como assessor. Ele não soube explicar que tipo de trabalho o ministro desempenhou na Casa.