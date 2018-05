No TCU, mãe de Campos fala em 'omissão' da estatal A ministra do Tribunal de Contas da União (TCU) Ana Arraes considerou que a alta administração da Petrobrás teve "conduta omissiva" em relação aos atrasos nas obras de tubulação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), localizado no município de Itaboraí.