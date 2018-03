No Sul, atraso na demarcação pune os 2 lados Uma das situações mais tensas da disputa por terras entre agricultores e índios se estende há pelo menos um século no noroeste do Rio Grande do Sul. Preocupados com o andamento dos estudos para demarcação de pelo menos 17 terras indígenas no Estado, agricultores bloquearam uma rodovia e tiveram o pedido de suspensão dos processos atendido.