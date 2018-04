No Rio, rival de Paes não está definido, aponta Ibope O candidato Fernando Gabeira (PV) aparece pela primeira vez na frente do candidato Marcelo Crivella (PRB), em pesquisa de boca-de-urna do Ibope divulgada hoje pela Rede Globo de Televisão. Gabeira obteve 23% e Crivella ficou com 20%. Tecnicamente, eles estão empatados, pois a margem erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. Com isso, não se pode afirmar quem disputará o segundo turno com o candidato Eduardo Paes (PMDB), que obteve 33% dos votos válidos. A pesquisa foi registrada sob o número 446/ 2008 na 228ª Zona Eleitoral de Rio e foi contratada pela Rede Globo e pelo jornal O Estado de S.Paulo.