No Rio, petistas aceitam aliança com o PMDB O PT e o PMDB anunciaram uma aliança para concorrer à Prefeitura do Rio em 2012. Pelo acordo, o prefeito Eduardo Paes (PMDB) vai disputar a reeleição tendo como vice, na chapa, o vereador petista Adilson Pires - e não o vice atual, Carlos Alberto Muniz (PMDB). A formalização do acordo só ocorrerá em junho.