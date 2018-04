No Rio, Paes terá o apoio do PSB no segundo turno

O candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB, fechou nesta terça-feira, 7, um acordo para receber apoio do PSB no segundo turno das eleições no município, no próximo dia 26. O partido de Paes também está em fase de negociação com o PT e o PDT. Veja Também: DEM fecha apoio e Gabeira diz que partido é 'bem-vindo' Especial: Perfil dos candidatos no Rio Vereador digital: Depoimentos e perfis de candidatos em São Paulo Tire suas dúvidas sobre as eleições O candidato fez uma pequena caminhada em Campo Grande, na zona oeste da cidade. Uma reunião do diretório municipal do DEM decidiu na última segunda-feira, por unanimidade, fechar apoio ao candidato do PV à prefeitura do Rio, o deputado federal Fernando Gabeira. Segundo a sua assessoria, Gabeira não participou da reunião , mas foi comunicado da decisão e disse, por meio de sua assessoria, que o apoio é "bem-vindo". Todos os apoios são bem-vindos, desde que sejam respeitados os princípios básicos da campanha, que, neste caso, é a não-ocupação da máquina da Prefeitura por políticos", disse ao estadao.com.br. (com Andréia Sadi, do estadao.com.br)